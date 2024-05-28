В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость», организованного Российским союзом промышленников и предпринимателей. ПАО «Россети» победило в номинации «За развитие кадрового потенциала». Глава РСПП Александр Шохин вручил награду заместителю Генерального директора – руководителю аппарата Владимиру Харитонову.

«Россети» реализуют комплекс проектов, направленных на профессиональный и личностный рост сотрудников, поддержку молодых специалистов. Особое внимание компания уделяет программам адаптации и наставничества, обучению новых сотрудников, которое проводится на базе собственных центров подготовки персонала и в партнерстве с ведущими вузами.

Создана корпоративная «Школа лидерства», способствующая развитию сквозных и управленческих компетенций.

«Группа «Россети» входит в десятку крупнейших работодателей России, наша команда объединяет 235 тысяч высококлассных специалистов. Постоянная работа с кадрами, обучение персонала новым технологиям и методам, повышение культуры безопасности входят в число приоритетных задач, от которых зависит надежность электроснабжения потребителей, реализация стратегически значимых инфраструктурных проектов. Победа в конкурсе РСПП подтверждает правильность выбранного вектора кадровой политики – развитие потенциала сотрудников и предоставление возможностей профессионального и карьерного роста внутри компании», – сказал Владимир Харитонов.

Конкурс «Флагманы бизнеса» проводится ежегодно, в нем участвуют организации, представляющие все отрасли экономики. Основная цель – содействие устойчивому развитию бизнеса, которое отвечает долгосрочным интересам России, а также определение динамично развивающихся компаний.