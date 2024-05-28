Цифровая платформа автоматически анализирует полученные с беспилотника данные и с помощью компьютерного зрения распознаёт опоры линий электропередачи, определяет высоту и площадь растущих в охранной зоне деревьев и кустарников. Сервис создан сотрудниками Центра энергетики и Исследовательского центра в сфере ИИ российского ИТ-вуза в рамках опытно-конструкторской работы АО «Сетевая компания».

Традиционно диагностику воздушных линий электропередачи проводят сотрудники компаний во время плановых осмотров, однако это занимает много времени и не исключает ошибок. Команда сотрудников Университета Иннополис предложила решение по автоматизации диагностики, которое основано на мониторинге участков трассы с беспилотников, анализе полученных данных с помощью искусственного интеллекта и базируется на межотраслевой программной платформе для анализа данных и поддержки принятия решений разработки Исследовательского центра в сфере ИИ.

Оператор беспилотника запускает оснащённый лидаром и видеокамерой дрон на высоту до 60 м с заданной миссией — маршрутом осмотра трассы линии электропередачи. Собранные материалы с облёта дрона попадают в подсистему анализа данных, где модели машинного обучения и искусственного интеллекта распознают опоры, деревья и кустарники в охранной зоне, классифицируют их по высоте до 4 и выше 4 метров. Система выявляет критические случаи, когда кроны деревьев находятся на расстоянии менее 3 метров до проводов. В результате работы ИИ-сервиса автоматически формируются отчёты и обновляются данные о состоянии линий электропередачи в Системе управления производственными активами.

Рамиль Кулеев, директор Исследовательского центра в сфере ИИ Университета Иннополис:

«Разработанный нашей командой сервис будет полезен компаниям, оказывающим услуги по передаче электрической энергии, нефтегазодобывающим и промышленным предприятиям, обслуживающим собственные линии электропередачи. Внедрение сервиса позволит организациям снизить технические и коммерческие потери за счёт контроля состояния воздушных линий и их ранней диагностики».

Следующий этап опытно-конструкторской работы — это внедрение в ИИ-сервис функции поиска отсутствия тарелки в гирляндах изоляторов ЛЭП. К ноябрю 2024 года система сможет находить этот дефект изоляторов на опорах сетей напряжением 35 кВ и выше.