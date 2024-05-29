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Энергетики "Пермэнерго" создали электросетевую инфраструктуру для нового жилого квартала в Индустриальном районе Перми

29 мая 2024, 14:15 351 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Урал
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Урал»

Фото: ПАО «Россети Урал»

Специалисты филиала ПАО «Россети Урал» - «Пермэнерго» обеспечили электроснабжение второй очереди жилого комплекса «Мир», который возводится» на шоссе Космонавтов в микрорайоне «Верхние Муллы».

С целью выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики установили в центре электрических нагрузок блочную комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную двумя трансформаторами мощностью 2 МВА каждый, проложили кабельные линии 6 кВ общей протяженностью 1,3 км.

Проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной застройщиком на этом этапе мощности в объеме более 560 кВт.

Возведение 25-этажных монолитно-каркасных домов комплекса «Мир» с панорамным остеклением окон и архитектурной подсветкой фасадов разделено на 5 очередей. Сдача завершающей пятой очереди запланирована на 2031 год.

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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