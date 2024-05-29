«Быстровозводимые Электрические Сети (БЭС)» – это совместная разработка специалистов Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», научно-исследовательского Университета «Московский Энергетический Институт» и Общевойсковой Академии сухопутных войск ВС РФ.

В состав комплекта БЭС входят: модульная мобильная трансформаторная подстанция 10/6/0,4 кВ, устройство подключения к электрической сети под напряжением, кабельная или воздушная линия. Все оборудование размещается на автомобильном прицепе. Комплект позволяет быстро подключиться к высоковольтным линиям электропередач, даже если они находятся на удалении нескольких километров, и обеспечить электроснабжение временных или удаленных объектов.

В первую очередь это развертываемые мобильные госпитали, штабы и палаточные лагеря подразделений МЧС, вахтовые поселки на месторождениях природных ресурсов, энергообеспечение при проведении ремонтных работ в электрических сетях, освещение дорог, электропитание автомобильных зарядных станций и охранных систем протяженных периметров.