Энергетики «Россети Урал» уже этим летом введут в эксплуатацию еще один новый энергообъект мощностью 40 МВА на Среднем Урале. Подстанция построена в кратчайшие сроки в Артинском городском округе для выдачи мощности солнечной электростанции группы компаний «Хевел». Это первый в регионе и самый масштабный в УрФО пилотный проект создания источника возобновляемой энергии. Ввод в работу ПС Чекмаш - выполнение обязательств «Россети Урал» по технологическому присоединению объекта «зеленой» генерации. На центре питания идут пуско-наладочные работы.

Сегодня на подстанции прошло рабочее совещание генерального директора «Россети Урал» Александра Пятигора с представителями группы компаний «Хевел», подрядными организациями и поставщиками оборудования, ключевым из которых является уральский производитель энергооборудования – Группа СВЭЛ.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы синхронизации ввода в работу двух энергообъектов, а также технологические вопросы взаимодействия.

«Несмотря на все нюансы реализации данного проекта с точки зрения финансово-экономических параметров для нас как электросетевой компании, наши специалисты, понимая его значимость для региона, а также принимая во внимание необходимость апробации новых отечественных технологий и оборудования, в полном объеме выполнили свои обязательств перед регионом и перед инвестором. Отмечу, что важным нюансом строительства и нашего центра питания, и солнечной электростанции является тот факт, что в ходе него использовались исключительно российские разработки и оборудование. В частности, новый центр питания Чекмаш укомплектован силовым и коммутационным оборудованием отечественных и уральских производителей», - подчеркнул генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор.

В ходе рабочей встречи глава электросетевой компании ознакомился с оснащением солнечной электростанции. Стороны обсудили возможности использования вырабатываемой электроэнергии для резервирования клиентов «Россети Урал». Данный вопрос будет прорабатываться.