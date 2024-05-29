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Пензенские энергетики отремонтировали воздушную линию 35 кВ Владыкино-Анучино

29 мая 2024, 14:00 340 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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Фото: ПАО «Россети Волга»

Фото: ПАО «Россети Волга»

В рамках начавшейся ремонтной кампании пензенские энергетики отремонтировали ВЛ 35 кВ Владыкино-Анучино. В ходе капитального ремонта восстановлены нумерация и постоянные обозначения на 166 опорах, заменены шесть дефектных изоляторов на четырех опорах, проведены работы по выправке гирлянды изоляторов на пяти опорах, заделаны трещины и раковины.

Также энергетики произвели планировку, подсыпку и подтрамбовку грунта, отремонтировали контур заземления, в оттяжках провели подтяжку и регулировку тяжения. Кроме того, механизированным способом провели расчистку трассы ВЛ от древесно-кустарниковой растительности на площади 1,13 га.

Воздушная линия электропередачи 35 кВ Владыкино – Анучино введена в эксплуатацию в 1983 году, имеет протяженность 19,2 км и обеспечивает электроэнергией 13 населенных пунктов с населением более 2 тыс. 300 человек, а также 10 объектов водоснабжения, 8 фельдшерско-акушерских пунктов, детский сад, две школы и две котельные. На всем протяжении ВЛ расположены 60 понижающих трансформаторных подстанций, среди них 18 – источники питания социально значимых объектов.

Работы, произведенные в рамках реализации годового плана работ по техническому обслуживанию и ремонтам электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга», позволили повысить надежность эксплуатации воздушной линии 35 кВ Владыкино-Анучино и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ПЕНЗАЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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