Девелопер MEGASTROY получил разрешение на строительство второй очереди логистического парка, который возводят вблизи деревни Старцево Емельяновского района Красноярского края. Инвестиционный проект, включенный в КИП «Енисейская Сибирь», предполагает строительство производственно-складских комплексов класса А общей площадью порядка 600 000 м².

Площадь нового склада составит 30 000 м², из которых 28 500 м² — складская часть, остальная площадь будет выделена под офисные помещения и техническую зону. В настоящее время выполняются устройство основания под плиту пола и монтаж колонн.

Здание будет являться классическим складским комплексом класса А, с шагом колонн 12х24 м и высотой рабочей зоны 12 м. Для обеспечения пожарной безопасности объект будет оснащен спринклерной системой пожаротушения и пожарной сигнализацией. Завершение строительства второй очереди намечено на I квартал 2025 года.

Логистический парк расположится на территории 150 га. Строительство объекта будет осуществляться в несколько этапов. Первый складской комплекс будет введен в эксплуатацию уже в 2024 году.

Арендаторами парка будут различные логистические компании, предприятия оптовой и розничной торговли, а также компании, работающие в сфере электронной коммерции (e-commerce). Проект предоставит им удобное и функциональное пространство, способствующее оптимизации их логистических процессов и повышению эффективности работы.