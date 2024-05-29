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Сергей Цивилев и Владислав Ховалыг обсудили энергетическое развитие Тывы

29 мая 2024, 17:40 268 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.gov.ru

Фото: minenergo.gov.ru

Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгой. Участники встречи обсудили перспективы энергообеспечения региона, формирование его топливно-энергетического баланса (ТЭБ), а также переход на конкурентное ценообразование поставок электрической энергии и мощности с оптового рынка на территории субъекта.

Министр энергетики  подчеркнул, что целесообразность решений об энергообеспечении необходимо определять с учётом не только действующих, но и прогнозных топливно-энергетических балансов, а так же с точки зрения долгосрочного эффекта на экономику и бюджет региона.

«При формировании ТЭБ необходимо проводить работу с потенциальными потребителями, в том числе, учитывать их готовность приобретать энергоресурсы по экономически обоснованной цене», —  добавил Министр.

Также Сергей Цивилев и Владислав Ховалыга обсудили переход на конкурентное ценообразование поставок электрической энергии и мощности с оптового рынка на территории  региона с 1 июля 2024 года. При этом стороны подчеркнули, что данное решение не затрагивает тарифы на электроэнергию для населения.

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Метки: МИНЭНЕРГО, ТЫВА
Отрасль: Электроэнергетика 

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