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Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгой. Участники встречи обсудили перспективы энергообеспечения региона, формирование его топливно-энергетического баланса (ТЭБ), а также переход на конкурентное ценообразование поставок электрической энергии и мощности с оптового рынка на территории субъекта.
Министр энергетики подчеркнул, что целесообразность решений об энергообеспечении необходимо определять с учётом не только действующих, но и прогнозных топливно-энергетических балансов, а так же с точки зрения долгосрочного эффекта на экономику и бюджет региона.
«При формировании ТЭБ необходимо проводить работу с потенциальными потребителями, в том числе, учитывать их готовность приобретать энергоресурсы по экономически обоснованной цене», — добавил Министр.
Также Сергей Цивилев и Владислав Ховалыга обсудили переход на конкурентное ценообразование поставок электрической энергии и мощности с оптового рынка на территории региона с 1 июля 2024 года. При этом стороны подчеркнули, что данное решение не затрагивает тарифы на электроэнергию для населения.
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