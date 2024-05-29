На подстанции «Киндери» (Казанские электрические сети) ввели в эксплуатацию альтернативные источники электроэнергии – солнечные батареи, позволяющие сократить потребление из внешней сети электроэнергии на собственные нужды.

К реализации пилотного проекта сотрудники подстанции приступили в конце прошлого года, предварительно изучив карту солнечной активности Казани и произведя предварительные расчеты по объемам выработки электроэнергии с учетом заявленных производителями солнечных батарей характеристик.

Руководство инициативу поддержало: у «Сетевой компании» заслуженная репутация новаторского предприятия, деятельность которого направлена на прорывное развитие благодаря инновационным решениям по многим направлениям деятельности.

На крыше одного из зданий на территории подстанции было установлено 103 солнечные панели мощностью 500 Вт каждая (планируемая выработка в год составит 59 МВтч). Заметим, что только в 2022 году потребление подстанции составляло 2025 тыс. квтч, из которых 316 тысяч составили хозяйственные нужды.

«Подстанция 500 кВ Киндери – это крупный объект, одна из трех самых больших подстанций в Татарстане и здесь в безостановочном режиме работают системы обогрева или охлаждения оборудования и зданий, системы, обеспечивающие безопасность… Конечно же полностью компенсировать это потребление не получится, но результаты нашего экспериментального опыта позволят получить объективные, основанные на практическом анализе, технико-экономические выводы и возможность применения на более мелких энергообъектах компании», – рассказал главный инженер ПС 500 кВ Киндери Ильназ Сиразев.

Cрок службы «зеленой электростанции» составляет 25 лет, сами панели почти не нуждаются в техническом обслуживании. Оборудование – китайского производителя – самое оптимальное по соотношению «цена-качество». Дорогостоящий проект со временем, уверены инициаторы, станет дешевле: при популяризации этого направления появятся новые, более дешевые технологии производства, на рынок «зайдет» больше компаний и из-за этого цены эту продукцию станут ниже.

Как работают солнечные батареи на крыше, можно узнать с помощью специального мобильного приложения на смартфонах. В будущем планируется интегрировать этот программный продукт с действующей системой управления подстанцией, чтобы дежурный персонал мог отслеживать, сколько выработано электроэнергии, когда была пиковая производительность, а также сколько удалось сэкономить на этой энергии и какую пользу это принесло экологии. Отметим, что как любой альтернативный источник электроэнергии, солнечная электростанция экологичнее обычных способов получения электричества.

Сотрудники компании ежедневно контролируют и работу сетевого солнечного инвертора, преобразующего постоянное напряжение в переменное, для того чтобы использовать ток на нужды подстанции. Накопившаяся за несколько месяцев база данных уже позволяет сделать некоторые выводы, произвести расчеты стоимости «солнечного киловатта электроэнергии» и запланировать следующие шаги по поиску инновационных решений – площадь подстанции составляет 14 гектаров и уже появились идеи, как разместить электростанцию не на кровле зданий, а на земле.