Сегодня состоялась рабочая встреча Министра транспорта Романа Старовойта с главой Республики Удмуртия Александром Бречаловым и Председателем Правительства Республики Ярославом Семеновым. Обсуждалось текущее состояние дорожной отрасли в регионе.

«В Удмуртии уделяется особое внимание транспортному комплексу и состоянию дорожного хозяйства. Все лучшие практики, которые есть в стране, вами анализируются и используются. Поэтому результаты хорошие», – подчеркнул Роман Старовойт.

Александр Бречалов обратил внимание на важность приведения в нормативное состояние федеральных трасс. В частности, речь шла о ходе капитального ремонта автомобильной дороги М-7 «Волга» на подъезде к городу Ижевску. В ближайшие 3 года планируется увеличить до 4-х полос движения 28,6 км дороги. Протяженность всей трассы в регионе составляет 311 км, в том числе 309 км с 2-мя полосами движения и 2 км – с 4-мя полосами.

Также затронута тема реконструкции автомобильной дороги Ижевск – Аэропорт протяженностью 2,4 км. Глава региона отметил значение данной трассы для жителей региона, так как в этом году открывается новый терминал аэропорта Ижевска, который в дальнейшем позволит нарастить пропускную способность действующего аэровокзала вдвое. Участники встречи также обсудили вопросы поддержки регионального перевозчика «Ижавиа».

Говорилось и о необходимости реконструкции дороги Ижевск – Воткинск. По словам Александра Бречалова сегодня город Воткинск является местом притяжения туристов, желающих посетить родину великого русского композитора Петра Чайковского. Недавно был реконструирован Благовещенский собор, где крестили музыкального гения. Кроме того, часть набережной с живописными видами на городской пруд является излюбленным местом отдыха горожан.

В завершении встречи был поднят вопрос обновления общественного транспорта.

«Общественный транспорт – это социальная функция, такая же как школы, поликлиники. В поликлинику мы ходим не каждый день, иногда даже раз в год. А общественным транспортом мы пользуемся минимум 2 раза в день», – сказал Роман Старовойт.

В свою очередь глава Удмуртии сообщил, что в регионе большое внимание уделяется данному вопросу, а также обновлению маршрутной сети.

Кроме того, шла речь о разработке программы государственной поддержки модернизации трамвайных вагонов.