В Приморье реконструируют автомобильный пункт пропуска Марково

До конца 2026 года планируется модернизировать 29 погранпунктов пропуска на Дальнем Востоке. Проекты реализуются по поручению Президента Владимира Путина в связи с ростом грузооборота и расширением торгово-экономического сотрудничества с Китаем. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию автомобильного пункта пропуска (АПП) Марково в Приморском крае.

АПП Марково расположен на автодороге Лесозаводск – Хулинь, в 3 км от села Марково и 9 км от города Лесозаводска Приморского края. Реконструируемый комплекс включает пункты пограничного и таможенного контроля автобусов и грузовых машин на выезде из Российской Федерации в сторону КНР. Отдельное служебно-административное здание с пунктом санитарно-карантинного контроля предназначено для пропуска туристических групп.

«Проектные решения учитывают перспективный рост пропускной способности погранперехода Марково до 10 000 транспортных средств в год или 150 – в сутки, в том числе 20 пассажирских автобусов», – сообщил главный эксперт проекта Дмитрий Казьмин. Проект также предполагает реконструкцию зданий таможенного оформления грузового транспорта кинологической службы, павильона для дезинфекции автотранспорта и иных служебных и производственных сооружений.

Застройщик – Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы».

Генеральный проектировщик – АО «Институт «ОРГЭНЕРГОСТРОЙ».