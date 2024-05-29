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В Приморье реконструируют автомобильный пункт пропуска Марково

29 мая 2024, 16:15 293 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ Главгосэкспертиза России
Авторы и источники / Правообладателям

До конца 2026 года планируется модернизировать 29 погранпунктов пропуска на Дальнем Востоке. Проекты реализуются по поручению Президента Владимира Путина в связи с ростом грузооборота и расширением торгово-экономического сотрудничества с Китаем. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию автомобильного пункта пропуска (АПП) Марково в Приморском крае.

АПП Марково расположен на автодороге Лесозаводск – Хулинь, в 3 км от села Марково и 9 км от города Лесозаводска Приморского края. Реконструируемый комплекс включает пункты пограничного и таможенного контроля автобусов и грузовых машин на выезде из Российской Федерации в сторону КНР. Отдельное служебно-административное здание с пунктом санитарно-карантинного контроля предназначено для пропуска туристических групп.

«Проектные решения учитывают перспективный рост пропускной способности погранперехода Марково до 10 000 транспортных средств в год или 150 – в сутки, в том числе 20 пассажирских автобусов», – сообщил главный эксперт проекта Дмитрий Казьмин. Проект также предполагает реконструкцию зданий таможенного оформления грузового транспорта кинологической службы, павильона для дезинфекции автотранспорта и иных служебных и производственных сооружений.

Застройщик – Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы».
Генеральный проектировщик – АО «Институт «ОРГЭНЕРГОСТРОЙ».

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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