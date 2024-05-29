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В аэропорту Махачкалы продолжается реконструкция аэродромной инфраструктуры

29 мая 2024, 17:20 296 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство транспорта Российской Федерации
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: mintrans.gov.ru

Фото: mintrans.gov.ru

В настоящее время на объекте ведется устройство взлетно-посадочной полосы, а также строительство зданий контрольно-пропускного пункта,  патрульной дороги, монтаж трансформаторных подстанций и периметрового ограждения аэропорта, прокладка кабельных линий электропередач, устройство кабельных колодцев.

На объекте задействовано 146 человек и 149 единиц строительной техники.

В рамках проекта в аэропорту будет построена новая взлетно-посадочная полоса длиной более 3 км и шириной 45 метров, аварийно-спасательные станция, реконструирован перрон и рулежные дорожки, а также установлено светосигнальное и метеорологическое оборудование.

Реконструкция аэродромной инфраструктуры реализуется в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Международный аэропорт Махачкалы (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана – динамично развивающийся объект транспортной инфраструктуры Республики Дагестан. В августе 2021 года в аэропорту был открыт международный терминал, позволяющий обслуживать до 300 тыс. человек в год, что втрое больше пропускной способности старого терминала.

Модернизация воздушной гавани позволит не только увеличить количество вылетов и пассажиропоток, но и расширит маршрутную сеть полетов, что благоприятно скажется на развитии туризма в регионе.

Работы по реконструкции аэродромной инфраструктуры ведутся под контролем ФКУ «Ространсмодернизация».

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Метки: МИНТРАНС, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, ДАГЕСТАН
Отрасль: Строительство 

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