В настоящее время на объекте ведется устройство взлетно-посадочной полосы, а также строительство зданий контрольно-пропускного пункта, патрульной дороги, монтаж трансформаторных подстанций и периметрового ограждения аэропорта, прокладка кабельных линий электропередач, устройство кабельных колодцев.

На объекте задействовано 146 человек и 149 единиц строительной техники.

В рамках проекта в аэропорту будет построена новая взлетно-посадочная полоса длиной более 3 км и шириной 45 метров, аварийно-спасательные станция, реконструирован перрон и рулежные дорожки, а также установлено светосигнальное и метеорологическое оборудование.

Реконструкция аэродромной инфраструктуры реализуется в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Международный аэропорт Махачкалы (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана – динамично развивающийся объект транспортной инфраструктуры Республики Дагестан. В августе 2021 года в аэропорту был открыт международный терминал, позволяющий обслуживать до 300 тыс. человек в год, что втрое больше пропускной способности старого терминала.

Модернизация воздушной гавани позволит не только увеличить количество вылетов и пассажиропоток, но и расширит маршрутную сеть полетов, что благоприятно скажется на развитии туризма в регионе.

Работы по реконструкции аэродромной инфраструктуры ведутся под контролем ФКУ «Ространсмодернизация».