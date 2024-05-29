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В модернизацию энергосистемы Карелии вложат более 2 млрд рублей инвестиций

29 мая 2024, 14:45 337 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ТАСС

Правительство Карелии утвердило программу повышения надежности электросетевого комплекса на 2024-2026 годы, в модернизацию вложат более 2 млрд рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В республике утверждена программа повышения надежности электросетевого комплекса на 2024-2026 годы. <...> Финансирование мероприятий программы составляет 2 млрд 68 млн рублей. Эти деньги выделены из федерального и республиканского бюджетов", - говорится в сообщении.

Деньги направят на замену трансформаторов, опор и проводов, установку управляемых коммутационных аппаратов, покупку спецтехники. Всего за два года в рамках программы в республике должны заменить более 350 объектов электросетевого хозяйства и закупить 55 единиц автотранспорта и спецтехники.

Власти Карелии также отметили необходимость передачи проблемных электролиний сетевым компаниям. В частности, в 2023 году энергетикам передали в аренду 98 объектов электросетевого хозяйства, в том числе линию электропередачи в селе Гридино Кемского района. Сетевая компания обследовала ЛЭП, закупила необходимые материалы. До конца года в селе должны отремонтировать около 70 опор энергоснабжения.

24 мая в историческом поморском селе Гридино упал столб линии электропередачи. От замыкания загорелась сухая трава, огонь распространился на частный жилой сектор. Пожар повредил 17 домов, в том числе здание местной администрации. Пострадавших не было. По факту инцидента прокуратура Карелии начала проверку соблюдения законодательства о противопожарной безопасности и обслуживании электрических сетей. Представители ведомства намерены дать "правовую оценку деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров, а также хозяйствующих субъектов по соблюдению противопожарного режима".

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Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ЭЛЕКТРОСЕТИ, КАРЕЛИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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