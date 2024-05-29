Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство первого в Перми аквапарка на сумму свыше 10 млрд рублей

29 мая 2024, 15:00 358 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Банк ДОМ.РФ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Первый в Перми круглогодичный аквапарк с развлекательной инфраструктурой появится при финансовой поддержке Банка ДОМ.РФ. Кредит в сумме более 10 млрд рублей предоставлен банком по программе кредитования строительства туристических объектов в рамках постановления Правительства №141. Общая стоимость инвестиционного проекта, включающего аквапарк с гостиницей, конгресс-центр и тематический парк оценивается в 13,8 млрд. рублей, площадь нового строительства превысит 89 тыс. кв. метров. Завершить строительство планируется в конце 2027 года, посещаемость комплекса составит более миллиона человек в год.

Аквапарк станет круглогодичным культурно-досуговым центром. Он будет оборудован тремя открытыми бассейнами и пляжем на крыше, крытыми бассейнами с аттракционами, ледяными купелями и горячими офуро (японские ванны), разнообразными видами бань и саун, оздоровительной лечебницей с грязь-баром.

«Создание новых туристических объектов в России – часть национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в реализации которого активно принимает участие Банк ДОМ.РФ. Мы предлагаем льготные программы кредитования, которые позволяют инвесторам получать финансирование с субсидированием ставки от государства. Только с начала этого года банком одобрено финансирование проектов в рамках льготной программы на сумму более 140 млрд рублей, и мы ожидаем нового этапа конкурсного отбора проектов, чтобы продолжить работу по развитию туристического потенциала страны», – комментирует руководитель подразделения «Туризм» Банка ДОМ.РФ Анна Маликова.

Обсудить на форуме
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
29.05.2024
Энергетики "Пермэнерго" создали электросетевую инфраструктуру для нового жилого квартала в Индустриальном районе Перми
29.05.2024
Спикеры и программа конференции WIRE PLAZA
29.05.2024
IEK GROUP планирует запуск производства в Калужской области
29.05.2024
"ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" представил на Международном салоне МЧС "Комплексная безопасность" комплект "Быстровозводимые Электрические Сети"
29.05.2024
Кабельный завод "ЦВЕТЛИТ" принял участие во встрече Правительства Республики Мордовия и Алюминиевой Ассоциации
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно