Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Первый в Перми круглогодичный аквапарк с развлекательной инфраструктурой появится при финансовой поддержке Банка ДОМ.РФ. Кредит в сумме более 10 млрд рублей предоставлен банком по программе кредитования строительства туристических объектов в рамках постановления Правительства №141. Общая стоимость инвестиционного проекта, включающего аквапарк с гостиницей, конгресс-центр и тематический парк оценивается в 13,8 млрд. рублей, площадь нового строительства превысит 89 тыс. кв. метров. Завершить строительство планируется в конце 2027 года, посещаемость комплекса составит более миллиона человек в год.
Аквапарк станет круглогодичным культурно-досуговым центром. Он будет оборудован тремя открытыми бассейнами и пляжем на крыше, крытыми бассейнами с аттракционами, ледяными купелями и горячими офуро (японские ванны), разнообразными видами бань и саун, оздоровительной лечебницей с грязь-баром.
«Создание новых туристических объектов в России – часть национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в реализации которого активно принимает участие Банк ДОМ.РФ. Мы предлагаем льготные программы кредитования, которые позволяют инвесторам получать финансирование с субсидированием ставки от государства. Только с начала этого года банком одобрено финансирование проектов в рамках льготной программы на сумму более 140 млрд рублей, и мы ожидаем нового этапа конкурсного отбора проектов, чтобы продолжить работу по развитию туристического потенциала страны», – комментирует руководитель подразделения «Туризм» Банка ДОМ.РФ Анна Маликова.
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