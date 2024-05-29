Первый в Перми круглогодичный аквапарк с развлекательной инфраструктурой появится при финансовой поддержке Банка ДОМ.РФ. Кредит в сумме более 10 млрд рублей предоставлен банком по программе кредитования строительства туристических объектов в рамках постановления Правительства №141. Общая стоимость инвестиционного проекта, включающего аквапарк с гостиницей, конгресс-центр и тематический парк оценивается в 13,8 млрд. рублей, площадь нового строительства превысит 89 тыс. кв. метров. Завершить строительство планируется в конце 2027 года, посещаемость комплекса составит более миллиона человек в год.

Аквапарк станет круглогодичным культурно-досуговым центром. Он будет оборудован тремя открытыми бассейнами и пляжем на крыше, крытыми бассейнами с аттракционами, ледяными купелями и горячими офуро (японские ванны), разнообразными видами бань и саун, оздоровительной лечебницей с грязь-баром.