C начала 2024 года специалисты Лабинского филиала «Россети Кубань» обеспечили технологическое присоединение к сетям компании и увеличение мощности почти 200 потребителям Лабинского, Курганинского и Мостовского районов Краснодарского края. Общий объем выданной мощности превысил 2,7 МВт.

Среди новых заявителей – юридические лица и бытовые потребители г. Лабинск, ст. Зассовская, Родниковская, Михайловская, пгт. Мостовской, Псебай и других населенных пунктов трех муниципальных образований края.

Для подключения абонентов энергетики построили и реконструировали четыре комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ и 3,5 км воздушных линий электропередачи классом напряжения 0,4-10 кВ. При строительстве и реконструкции линейных объектов специалисты использовали современный, более безопасный и надежный в эксплуатации самонесущий изолированный провод.

Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией три муниципальных образования: Лабинский, Курганинский и Мостовский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала 7,5 тыс. км воздушных линий электропередачи, 50 подстанций напряжением 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.