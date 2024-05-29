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"Россети Кубань" обеспечили электроэнергией 200 новых потребителей в лабинском энергорайоне

29 мая 2024, 13:45 345 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Кубань
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Фото: ПАО «Россети Кубань»

Фото: ПАО «Россети Кубань»

C начала 2024 года специалисты Лабинского филиала «Россети Кубань» обеспечили технологическое присоединение к сетям компании и увеличение мощности почти 200 потребителям Лабинского, Курганинского и Мостовского районов Краснодарского края. Общий объем выданной мощности превысил 2,7 МВт.

Среди новых заявителей – юридические лица и бытовые потребители г. Лабинск, ст. Зассовская, Родниковская, Михайловская, пгт. Мостовской, Псебай и других населенных пунктов трех муниципальных образований края.

Для подключения абонентов энергетики построили и реконструировали четыре комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ и 3,5 км воздушных линий электропередачи классом напряжения 0,4-10 кВ. При строительстве и реконструкции линейных объектов специалисты использовали современный, более безопасный и надежный в эксплуатации самонесущий изолированный провод.

Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией три муниципальных образования: Лабинский, Курганинский и Мостовский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала 7,5 тыс. км воздушных линий электропередачи, 50 подстанций напряжением 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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