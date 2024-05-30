В Московской области большое внимание уделяется вопросам качественного электроснабжения потребителей. Электросетевые компании Подмосковья реализуют различные программы, цель которых – значительно повысить надежность электроснабжения, обеспечив жителей бесперебойным ресурсом.

Так, энергетики повысили надежность электроснабжения более 10 тыс. потребителей в населенных пунктах Одинцовского г. о. В конце мая специалисты «Мособлэнерго» завершили ремонт кабельной линии, обеспечивающей электроэнергией п. Летний Отдых, Большие Вяземы, д. Хлюпино, Чигасово и Захарово. В рамках реализации программы капитального ремонта выполнена замена кабеля 6 кВ на фидере № 18, проходящем от подстанции ПС-117 до распределительной трансформаторной подстанции РТП-26023 в Голицыне. Работы проводились в районе Молодежного проезда. Объем выполненного ремонта составил 1,26 км линии КЛ-6 кВ.

Кроме того, повышена надежность электроснабжения более ста потребителей в частном секторе д. Осеченки в Раменском г. о. В апреле-мае текущего года энергетиками выполнен капитальный ремонт 1000 м воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ на ул. Капустинской, Дачной, Светлой, Ольховой, Июльской, Дружбы. Работы по замене опор и неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП) производились на ВЛ-0,4 кВ, питающей потребителей от трансформаторной подстанции ТП-284.

Всего в 2024 году в Одинцовском г. о. специалисты «Мособлэнерго» отремонтируют 31,4 км кабельных и воздушных линий электропередачи, а также проведут ремонтные мероприятия в 19 подстанциях и расчистку 4,93 га охранных зон вдоль ЛЭП. Наибольшие объемы будут выполнены в летние месяцы. В Раменском г. о. будут отремонтированы 33,4 км кабельных и воздушных линий электропередачи, оборудование 21 подстанций и 4 здания ТП, а также расчистить 5,9 га охранных зон вдоль ЛЭП округа. Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы.

Как отметил Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, всего в 2024 году «Мособлэнерго» планирует построить и реконструировать более 300 км воздушных и кабельных линий электропередачи в рамках производственной программы, а также ввести свыше 162,468 МВА дополнительной трансформаторной мощности на территории Подмосковья. Все работы выполняются под строгим контролем Правительства Московской области и регионального Министерства энергетики.

«Производственные программы наши электросетевые компании реализуют ежегодно. К примеру, в этом году «Мособлэнерго» в рамках нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электрообъектов планирует ввести в эксплуатацию 235,8 км электросетей и 162,4 МВА трансформаторной мощности. При этом 65,3 км и 34,4 МВА трансформаторной мощности планируется ввести по договорам технологического присоединения – в основном, это подключение к сетям частных домов», – добавил Евгений Хромушин.

Напомним, что наибольшие объемы работ в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы. Годом ранее (в 2023 году) в Подмосковье было построено 214,4 км воздушных и кабельных линий электропередачи, выдано свыше 147,6 МВА дополнительной трансформаторной мощности.