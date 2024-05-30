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Энергетики "Ульяновских РС" ремонтируют подстанцию в Карсунском районе

30 мая 2024, 13:45 354 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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Фото: ПАО «Россети Волга»

Фото: ПАО «Россети Волга»

В филиале ПАО «Россети Волга» – «Ульяновские распределительные сети» продолжается реализация мероприятий, направленных на повышение надёжности электроснабжения потребителей региона.

Директор филиала Сергей Анисимович посетил подстанцию ПС-110/35/10 кВ «Языково», в которой в июле-августе 2024 года запланировано проведение капитального ремонта оборудования.

На подстанции будет проведена покраска оборудования, ремонт 6 выключателей 110 кВ, 2 выключателей 35 кВ, 12 выключателей 10 кВ, 15 разъединителей 110 кВ, 9 разъединителей 35 кВ, 14 разъединителей 10 кВ, 17 ячеек КРУ. Также энергетики произведут ремонт силовых трансформаторов Т-1 и Т-2, силовых трансформаторов ТСН-1 и ТСН-2 и маслоприемных устройств.

С 1963 года ПС 110 «Языково» обеспечивает электроснабжение восемнадцати населенных пунктов Карсунского района Ульяновской области.

Ремонтная программа филиала «Ульяновские РС» направлена на повышение надежности и эффективности работы электросетевого комплекса на территории Ульяновской области. Своевременное и качественное выполнение всех запланированных в рамках ремонтной программы мероприятий – одно из условий получения филиалом паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2023/2024 годов.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, УЛЬЯНОВСКИЕ РС
Отрасль: Электроэнергетика 

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