В столичном регионе большое внимание уделяется вопросам качественного электроснабжения потребителей. Электросетевые компании Подмосковья реализуют различные программы, цель которых – значительно повысить надежность электроснабжения, обеспечив жителей бесперебойным ресурсом.

Так, к примеру, активные работы ведутся в городе Краснознаменске, где энергетики приступили к капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства. Работы выполняются в рамках производственной программы капитального ремонта подмосковной энергосетевой компании «Мособлэнерго».

С начала года в Краснознаменске выполнен капитальный ремонт строительной части двух трансформаторных подстанций ТП-20 и ТП-25. Специалисты отремонтировали кровлю, фасады, двери, отмостки и внутреннюю отделку помещений на электроустановках. Всё это обеспечит безопасную эксплуатацию оборудования и его защиту, что, в свою очередь, повысит надежность электроснабжения потребителей.

Также энергетики приступили к ремонту здания еще одной подстанции – ТП-40, а в распределительных устройствах еще трех подстанций специалисты заменят электрооборудование на более современное. Помимо этого, в июле в городе будет завершен ремонт кабельной линии КЛ-10 протяженностью 350 м.

Всего в 2024 году в Краснознаменске отремонтируют 8 объектов электроэнергетики. Положительные изменения почувствуют более 2000 потребителей, в том числе многоквартирных домой и таких социально-значимых объектов как лицей, поликлиника, детский сад и школа искусств.

Как отметил Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, всего в 2024 году «Мособлэнерго» планирует построить и реконструировать более 300 км воздушных и кабельных линий электропередачи в рамках производственной программы, а также ввести свыше 162,468 МВА дополнительной трансформаторной мощности на территории Подмосковья. Все работы выполняются под строгим контролем Правительства Московской области и регионального Министерства энергетики.

«Производственные программы наши электросетевые компании реализуют ежегодно. К примеру, в этом году «Мособлэнерго» в рамках нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электрообъектов планирует ввести в эксплуатацию 235,8 км электросетей и 162,4 МВА трансформаторной мощности. При этом 65,3 км и 34,4 МВА трансформаторной мощности планируется ввести по договорам технологического присоединения – в основном, это подключение к сетям частных домов», – добавил Евгений Хромушин.

Напомним, что наибольшие объемы работ в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы. Годом ранее (в 2023 году) в Подмосковье было построено 214,4 км воздушных и кабельных линий электропередачи, выдано свыше 147,6 МВА дополнительной трансформаторной мощности.