Министерство энергетики Московской области реализует проект по развитию электрозарядной инфраструктуры. В рамках проекта специалисты «Мособлэнерго» установили зарядную станцию для электромобилей на Лихачевском шоссе в Долгопрудном. ЭЗС расположена вблизи дома 1Б и стала первой станцией компании на территории городского округа.

Мощность станции составляет 22 кВт, что позволяет заряжать электромобиль или любой другой электротранспорт в оперативном режиме. В рамках программы развития электрозарядной инфраструктуры Московской области до конца 2024 года на территории округа будет установлены еще две электрозарядные станции мощностью 22 кВт. Объекты планируется разместить на Лихачевском проспекте.

Проект по развитию электрозарядной инфраструктуры в Подмосковье реализуется с 2016 года. За это время на территории 44 городских округов компанией установлено 266 ЭЗС.

«Помимо решения текущих проблем, важно думать на перспективу. Московская область активно вовлечена в развитие „зеленой“ энергетики и электрозарядной сети. Сегодня на территории Московской области работает 508 электрозарядных станций, из которых 171 станция — быстрая (150 кВт) и 337 станций — медленных (до 150 кВт). Спрос на электромобили растет, в связи с чем планируется введение новых объектов. В 2024 году в рамках федерального проекта „Электроавтомобиль и водородный автомобиль“ в Подмосковье установят еще 125 ЭЗС мощностью 150 кВт. Помимо этого, компании вне федеральной программы устанавливают ЭЗС в рамках своей инвестиционной деятельности. О планах по развитию зарядной инфраструктуры заявил целый ряд инвесторов, таким образом, к концу 2024 года в регионе может заработать более 150 новых ЭЗС, как „быстрых“, так и „медленных“», — отметил Евгений Хромушин, Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области.

Для того чтобы воспользоваться ЭЗС «Мособлэнерго», необходимо установить специальное мобильное приложение PlugMe, доступное на платформах Google Play и App Store. В приложении имеется подробная инструкция по использованию станции, а также номер телефона технической поддержки. Подробная карта ЭЗС размещена на официальном сайте «Мособлэнерго» в разделе «Потребителям» / «Зарядные станции для электромобилей», а также размещена в сервисе Яндекс Карты. Реализация программы по развитию электрозарядной инфраструктуры Подмосковья рассчитана до 2026 года.