В рамках первого этапа модернизации терминально-логистического центра (ТЛЦ) на станции Абакан Красноярская железная дорога завершила строительство специализированной площадки для хранения и переработки крупнотоннажных контейнеров.

ТЛЦ – подразделение станции Абакан, где грузоотправители могут получить весь спектр транспортно-логистических услуг ОАО «РЖД», в том числе в сегменте контейнерных перевозок. Здесь формируются ускоренные контейнерные маршруты, доставляющие по железной дороге экспортную продукцию предприятий Республики Хакасии.

Новая площадка построена с учетом растущего в регионе спроса на этот вид перевозок. Она занимает общую площадь 5,5 тыс. кв. м и позволяет размещать одновременно в 3 яруса до 600 контейнеров. На территории комплекса отремонтирован крытый склад ангарного типа с путями под погрузку/выгрузку, а также созданы современные клиентские зоны для предоставления услуг по запросам компаний малого и среднего бизнеса.

В настоящее время красноярские железнодорожники приступают ко второму этапу модернизации ТЛЦ на станции Абакан: он включает удлинение двух путей общего пользования. Протяженность каждого пути будет увеличена на 200 м, в результате суммарный фронт погрузки вырастет на 38 условных вагонов.

Ожидается, что к концу 2024 года, после завершения всех работ, емкость контейнерного терминала вырастет в 1,5 раза – до 1020 ДФЭ.

Отметим, что в регионах обслуживания Красноярской магистрали (Красноярский край, Хакасия, Кемеровская область) функционируют 2 терминально-логистических центра и 13 грузовых дворов ОАО «РЖД». Они расположены в крупных населенных пунктах субъектов, в том числе Красноярске и Абакане, и обладают необходимой инфраструктурой для предоставления сервисов в сфере логистики. В частности, одна из востребованных услуг ТЛЦ станции Абакан – погрузка на экспорт угля и железной руды в контейнеры открытого типа open top, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.