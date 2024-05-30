На 50-ю сессию СИГРЭ отобрано 38 докладов представителей России

В городе Шэньчжэнь (Китай) прошло заседание Управляющего комитета Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (CIGRE). От Российского национального комитета СИГРЭ в заседании по видеоконференцсвязи принял участие Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий.

Одной из ключевых тем заседания стала подготовка к центральному событию в деятельности Ассоциации – 50-й сессии СИГРЭ, которая пройдет в Париже с 25 по 30 августа 2024 года.

Члены Управляющего комитета рассмотрели ряд организационных вопросов по подготовке к юбилейной сессии, в том числе программу ее проведения, список основных мероприятий и ключевых спикеров, концепцию и особенности информационного сопровождения.

Утвержден перечень докладов участников национальных комитетов СИГРЭ для представления на 50-й сессии СИГРЭ. Принято решение об отборе на сессию 38 докладов российских представителей.

На заседании был согласован список кандидатов РНК СИГРЭ в состав исследовательских комитетов СИГРЭ на 2024-2026 годы, который будет рекомендован для утверждения на парижской сессии.

В ходе работы члены Управляющего комитета CIGRE рассмотрели основные финансовые результаты деятельности ассоциации за 2023 год, проект бюджета на 2024 год и прогнозные экономические показатели на 2025 и 2026 годы.

Собравшиеся обсудили маркетинговую и коммуникационную стратегию объединения, включая вопросы увеличения численности организации и привлечения к ее работе новых членов, в том числе заинтересованной молодежи, а также график мероприятий на 2025–2027 годы.

Были заслушаны отчеты Технического комитета и Центрального офиса CIGRE, а также доклады представителей сообществ «Комьюнити нового поколения» (CIGRE Next Generation Network) и «Женщины в энергетике» (CIGRE Women in Energy).

В заключение была определена повестка следующего заседания Административного совета CIGRE, которое пройдет в рамках юбилейной сессии. Один из ее основных пунктов – избрание президента и руководителя технического комитета, а также обновленного состава Управляющего комитета и Административного совета Ассоциации.

Управляющий комитет CIGRE наряду с Административным советом является одним из центральных руководящих органов ассоциации. На заседаниях обсуждаются актуальные и перспективные направления деятельности объединения и принимаются решения по ее ключевым вопросам. Глава Системного оператора входит в состав Управляющего комитета и Административного совета с 2022 года.