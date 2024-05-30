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Разработка "Росэлектроники" обеспечит устойчивую проводную связь воинских подразделений

30 мая 2024, 09:30 72 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Росэлектроника
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ruselectronics.ru

Фото: ruselectronics.ru

 Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех завершил разработку нового полевого коммутатора «ПОЛЕ-МБШ». Устройство может работать в экстремальных климатических условиях и весит всего 7 кг, что в три раза меньше существующих аналогов. Оборудование предназначено для обеспечения ручной телефонной связи с абонентами в полевых условиях, а также в составе узлов связи командных пунктов Минобороны России.
 
Новый носимый полевой коммутатор «ПОЛЕ-МБШ», разработанный инженерами Концерна «Автоматика» (входит в «Росэлектронику»), позволяет обеспечить подключение двух линий для работы в режиме соединения со станциями АТС. Ключевой особенностью устройства является подключение до 20-ти двухпроводных абонентских линий с телефонными аппаратами, оборудованными системой местных батарей. Связь с абонентами радиосети осуществляется через подключение к коммутатору радиостанции с функцией дистанционного управления.
 
Новый коммутатор может работать в полевых условиях в диапазоне температур от -40 до +50°С при относительной влажности окружающей среды до 98%.

«Обеспечение надежной связи в полевых условиях – одна из важнейших составляющих успеха ведения боевых действий. Система проводной связи позволяет обеспечить эффективное информационное взаимодействие на передовой без риска «прослушки» врагом или обнаружения личного состава с помощью радиолокационных средств. Новый коммутатор «ПОЛЕ-МБШ» имеет высокие эксплуатационные характеристики – наработка на отказ составляет не менее 10 000 часов. А срок службы аппарата – не менее 10 лет», - рассказал заместитель генерального директора Концерна «Автоматика», руководитель приоритетного технологического направления «Технологии кибербезопасности» Андрей Севериненко.

Система проводного подключения является наиболее безопасным решением в военно-полевых условиях.

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Метки: РАЗРАБОТКИ, ИННОВАЦИИ, РОСЭЛЕКТРОНИКА, РОСТЕХ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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