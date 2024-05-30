Компания Stewart Connector (США), входящая в группу компаний Bel, специализируется на производстве модульных соединителей, включая пассивные гнезда, разъёмы и кабельные сборки, которые обеспечивают возможность соединения различного оборудования и организацию сетей. Недавно компания Stewart Connector объявила о выпуске разъёмов и кабелей для сетей однопарного Ethernet (SPE), которые соответствуют стандарту IEC 63171-1 на компоненты систем связи.

Технология SPE обеспечивает передачу данных, а также электроэнергии по линии Power over Data Line (PoDL) со скоростью передачи по стандарту 1000 BASE-T1 по одной паре медных жил. Такая компактная и лёгкая конструкция снижает сложность и обеспечивает более широкий охват по сравнению с традиционными 4-парными системами подключения.

Идеально подходящие для поддержки «умных» зданий и автоматизации зданий, разъёмы и кабели могут использоваться в различных сценариях, таких как коммутаторы Ethernet, элементы управления и датчики систем отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC - Heating, Ventilation, & Air Conditioning), систем «умного» освещения, систем безопасности и контроллеры доступа.

Г-н Тим Куртен (Tim Kurten), менеджер по продукции в компании Bel Fuse, отметил, что новейшие компоненты SPE для повышения эффективности и универсальности предоставляют инженерам и проектировщикам систем больше возможностей для оптимизации операций и обеспечения будущего интеллектуальной автоматизации зданий.

Предлагаемые новые устройства рассчитаны на рабочую температуру от -20 до +60 градусов по Цельсию и могут поддерживать стандарты 1000Base-T1, 100Base-T1, 10Base-T1L и 10Base-T1S. Разъёмы и кабели имеют экранированную конструкцию для повышения электромагнитной совместимости, изготовлены из не содержащих галогенов пластмассовых компонентов в соответствии со стандартом UL 94V-0 и соответствуют требованиям Директивы RoHS.

Кабельная сборка Stewart, выпускаемая в виде намотанной на катушку ленты, позволяет легко настраивать длину кабеля 5, 10, 15 метров и другие указанные длины по запросу, а также может иметь дополнительную светящуюся трубку для индикации состояния порта в сочетании со светодиодом для монтажа на печатной плате.