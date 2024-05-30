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Свыше 100 многоэтажек планируют построить в Алчевске, Антраците и Луганске

30 мая 2024, 13:30 369 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Инвесторы профинансируют строительство более 100 многоэтажек в городах Алчевск, Антрацит и Луганск в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщается в Telegram-канале Минстроя ЛНР.

"На 13 участков под строительство жилья привлечены инвесторы. В рамках проектов, предлагаемых застройщиками, планируется возведение 14 многоквартирных домов в Алчевске, один - в Антраците и порядка 90 многоквартирных домов в Луганске", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что еще шесть земельных участков на рассмотрении у специалистов Фонда развития территорий: один из них в городе Стаханове, где могут быть построены порядка 20 домов, 5 участков в Луганске - под строительство еще около 20 домов.

"Что касается сроков реализации: с момента получения разрешения на строительство сам процесс строительства дома занимает порядка 1,5 лет", - приводятся слова первого замминистра строительства и ЖКХ региона Татьяны Буряк.

9 февраля в Минстрое РФ сообщали, что строительство 16 многоэтажек и 50 индивидуальных жилых домов начнется в ЛНР в 2024 году.

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Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ЛНР
Отрасль: Строительство 

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