В ТАО построят логистический комплекс по городской программе

По программе стимулирования создания мест приложения труда в районе Троицк построят второй логистический комплекс в составе промышленно-логистического парка. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Проектом предусмотрено строительство логистического комплекса площадью не менее 110 тысяч квадратных метров. В результате реализации проекта в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда будет создано более двух тысяч рабочих мест. Завершить строительство планируется в 2028 году. Объект войдет в состав промышленного-логистического парка «Кувекино», где локализуются компании, осуществляющие обработку, сортировку и маркировку грузов», - рассказал Владислав Овчинский.

Ранее в рамках программы создания МПТ город заключил с девелопером соглашение о возведении в составе промышленно-логистического парка «Кувекино» логистического комплекса площадью 230 тысяч квадратных метров, где смогут трудоустроиться более четырех тысяч человек.

«Ранее Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью 49,7 гектара по адресу: район Троицк, вблизи деревни Кувекино», – добавила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.

Руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин отметил, что создание новых мест приложения труда является одним из приоритетов градостроительного развития Троицкого и Новомосковского округов столицы. За двенадцать лет число рабочих мест в ТиНАО увеличилось в три раза.

Инвестор, компания Parametr, реализует проект в форматах big box и light industrial, что подразумевает создание наиболее комфортных универсальных помещений для оказания комплексных логистических услуг.

«Часть промышленно-логистического парка «Кувекино» будет реализована в формате light industrial – это современные помещения для малого и среднего бизнеса, созданные специально для размещения логистики и легких производств. Хорошая транспортная доступность, удобное расположение в непосредственной близости от города между двумя крупными магистралями на востребованном южном направлении обеспечат высокий интерес к проекту», - рассказывает Александр Манунин, управляющий партнер Parametr.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил строительство промышленного комплекса по программе стимулирования создания мест приложения труда в Зеленограде.

За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 100 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 4,6 миллиона квадратных метров недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Это позволит создать более 215 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.