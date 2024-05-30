Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

В ТАО построят логистический комплекс по городской программе

30 мая 2024, 18:00 229 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: ДИиПП
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: пресс-служба ДИиПП

Фото: пресс-служба ДИиПП

По программе стимулирования создания мест приложения труда в районе Троицк построят второй логистический комплекс в составе промышленно-логистического парка. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Проектом предусмотрено строительство логистического комплекса площадью не менее 110 тысяч квадратных метров. В результате реализации проекта в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда будет создано более двух тысяч рабочих мест. Завершить строительство планируется в 2028 году. Объект войдет в состав промышленного-логистического парка «Кувекино», где локализуются компании, осуществляющие обработку, сортировку и маркировку грузов», - рассказал Владислав Овчинский.

Ранее в рамках программы создания МПТ город заключил с девелопером соглашение о возведении в составе промышленно-логистического парка «Кувекино» логистического комплекса площадью 230 тысяч квадратных метров, где смогут трудоустроиться более четырех тысяч человек.

«Ранее Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью 49,7 гектара по адресу: район Троицк, вблизи деревни Кувекино», – добавила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.

Руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин отметил, что создание новых мест приложения труда является одним из приоритетов градостроительного развития Троицкого и Новомосковского округов столицы. За двенадцать лет число рабочих мест в ТиНАО увеличилось в три раза.

Инвестор, компания Parametr, реализует проект в форматах big box и light industrial, что подразумевает создание наиболее комфортных универсальных помещений для оказания комплексных логистических услуг.

«Часть промышленно-логистического парка «Кувекино» будет реализована в формате light industrial – это современные помещения для малого и среднего бизнеса, созданные специально для размещения логистики и легких производств. Хорошая транспортная доступность, удобное расположение в непосредственной близости от города между двумя крупными магистралями на востребованном южном направлении обеспечат высокий интерес к проекту», - рассказывает Александр Манунин, управляющий партнер Parametr.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил строительство промышленного комплекса по программе стимулирования создания мест приложения труда в Зеленограде.

За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 100 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 4,6 миллиона квадратных метров недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Это позволит создать более 215 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.

Обсудить на форуме
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
30.05.2024
На 50-ю сессию СИГРЭ отобрано 38 докладов представителей России
30.05.2024
Аддитивные технологии на конференции WIRE Plaza
30.05.2024
"Россети Урал" полностью заменили силовое оборудование питающего центра, который обеспечивает энергией северо-запад Челябинска
30.05.2024
"Лисий хвост" улучшил свойства нанотрубок для электродов солнечных батарей и сенсорных экранов
30.05.2024
"Россети Тюмень" обновят 137 объектов распределительной сети в Тюменском районе
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно