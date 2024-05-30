Инвестиционный совет при главе Ингушетии поддержал шесть проектов по строительству заводов и жилья в регионе, сообщил первый вице-премьер Олег Фурсов на заседании местного парламента.

"На заседании инвестиционного совета при главе республики одобрен ряд крупных проектов. Для их реализации предоставлены земельные участки", - сказал Фурсов.

По словам заместителя председателя правительства, в их числе - строительство коттеджного поселка в 21-ом микрорайоне в Магасе. Жилье будет возводить ООО "Резиденция Магаса". Поддержку от властей получил и инвестор ООО "Старт-Плюс", планирующий запустить завод по производству сжиженного природного газа с криогенным топливозаправочным пунктом. Объект появится в промзоне Карабулака.

Кроме того, в регионе намечена организация производства систем очистных сооружений для различных отраслей (инвестор ООО "ИнвестСтройПроект").

Также речь идет о строительстве первой очереди мукомольного комбината с элеватором в Карабулаке, инвестор - ООО ОСП "АгроМельПродукт"; завода по производству бытовой химии (инвестор ООО "Кальон"). ООО "АМА" запустит производство комплектующих для светопрозрачных конструкций.

По данным вице-премьера, по итогам 2023 года республика привлекла более 23 млрд рублей инвестиций в основной капитал, в 2022 году - 21,7 млрд рублей. Внебюджетных инвестиций по полному кругу организаций без учета бюджетных средств достигли 10, 3 млрд рублей.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского правительства, в Ингушетии в 2026 году планируется завершить строительство завода по производству локальных очистных сооружений (ЛОС) для госучреждений и частного сектора с созданием 100 постоянных рабочих мест.

В июне 2022 года был запущен сборочный цех на территории Ингушетии.

Завод стоимостью 100 млн рублей появится на окраине Карабулака, власти региона выделили инвестору земельный участок в 3,4 га. Составлен подробный бизнес-план возведения предприятия на 2,5 тыс. кв м. Комплекс предполагается увеличить до 8 тыс. кв. м. Это, по мнению инвесторов ООО "Российские очистные сооружения", позволит выйти на производительную мощность до 500 единиц продукции в месяц. На данном этапе уже составлена дорожная карта, ведется разработка проектно-сметной документации и получение разрешительной документации.

Разработана программа установки очистных сооружений собственного производства на территориях государственных учреждений, реализацию которой начали с высокогорных сел Джейрахского района, где сосредоточено несколько тысяч башенных комплексов, множество родников. ЛОС будут установлены на каждом социально значимом объекте.