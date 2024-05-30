За три месяца текущего года «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 1478 объектов малого и среднего предпринимательства на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Общая присоединенная мощность составила 24,7 МВт. Из них 14,8 МВт выделено для подключения 1301 объекта в Санкт-Петербурге и 9,9 МВт – в Ленинградской области.

За первые четыре месяца 2024 года специалисты «Россети Ленэнерго» смонтировали 53,5 км самонесущего изолированного провода (СИП) в сетях 10-0,4 кВ. Работы проводились в 13 районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В результате повышена надежность электроснабжения нескольких тысяч жителей региона, в том числе в п. Рощино, д. Бережок, д. Куты, д. Среднее Село, д. Госткино, д. Вяжище, д. Озеро-Село, с. Русско-Высоцкое, п. Романовка, п. Колтуши, д. Денисово, п. Цвылёво, д. Дубки.

Замена неизолированного провода на СИП – важнейшая часть работы «Россети Ленэнерго» по повышению надежности функционирования воздушных линий электропередачи и обеспечению качественного электроснабжения потребителей.

Особенность самонесущего изолированного провода – в защищенности от внешних воздействий. Его специальная полимерная оболочка обеспечивает устойчивую работу линии электропередачи при падении веток и деревьев на провода, налипании снега, гнездования птиц и т.д. Кроме того, снижается вероятность электротравматизма сторонних лиц. Использование СИП является одним из методов борьбы с хищениями электроэнергии и незаконным энергопотреблением: на изолированном проводе практически невозможно самостоятельно выполнить «врезку» или «набросить времянку».

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».