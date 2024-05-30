Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Модернизация
  • "Россети Северный Кавказ" готовят электросетевой комплекс СКФО к работе в сложных условиях осенне-зимнего периода

"Россети Северный Кавказ" готовят электросетевой комплекс СКФО к работе в сложных условиях осенне-зимнего периода

30 мая 2024, 16:44 283 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» ведут активную подготовку электросетевого комплекса Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) к работе в условиях низких температур и максимума нагрузок.

Так, в январе-апреле текущего года первоначальные эксплуатационные характеристики энергетики вернули 220 км линий электропередачи (ЛЭП) класса напряжения 0,4-10 кВ и 156 км ЛЭП высокого напряжения (35-110 кВ). Проведен ремонт оборудования подстанций 35-110 кВ, в том числе 15 силовых трансформаторов и 257 выключателей. Кроме того, рабочие бригады подготовили к осенне-зимнему периоду 495 трансформаторных подстанций и 128 трансформаторов.

Для избежания технологических нарушений, вызванных падением деревьев и ветвей на провода, от древесной и кустарниковой растительности расчищено 150 га трасс воздушных линий электропередачи.

В результате повышена надежность электроснабжения сотен тысяч бытовых потребителей, крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, объектов социально значимых объектов.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в 2024 году направят более 3,8 млрд рублей на плановый ремонт и техническое обслуживание энергообъектов СКФО. Это на 47 % больше, чем в 2023 году.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СКФО
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
30.05.2024
Красноярская магистраль открыла новую контейнерную площадку на территории терминально-логистического центра станции Абакан в Хакасии
30.05.2024
Энергетики установили зарядную станцию для электромобилей в Долгопрудном
30.05.2024
Ингушетия одобрила инвестпроекты по созданию новых производств и строительству жилья
30.05.2024
"Россети" приступили к модернизации магистральных ЛЭП, участвующих в выдаче мощности Яйвинской ГРЭС в Пермском крае
30.05.2024
Расширен перечень заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг закрытыми конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно