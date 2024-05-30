«Россети Северный Кавказ» ведут активную подготовку электросетевого комплекса Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) к работе в условиях низких температур и максимума нагрузок.

Так, в январе-апреле текущего года первоначальные эксплуатационные характеристики энергетики вернули 220 км линий электропередачи (ЛЭП) класса напряжения 0,4-10 кВ и 156 км ЛЭП высокого напряжения (35-110 кВ). Проведен ремонт оборудования подстанций 35-110 кВ, в том числе 15 силовых трансформаторов и 257 выключателей. Кроме того, рабочие бригады подготовили к осенне-зимнему периоду 495 трансформаторных подстанций и 128 трансформаторов.



Для избежания технологических нарушений, вызванных падением деревьев и ветвей на провода, от древесной и кустарниковой растительности расчищено 150 га трасс воздушных линий электропередачи.



В результате повышена надежность электроснабжения сотен тысяч бытовых потребителей, крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, объектов социально значимых объектов.



Напомним, «Россети Северный Кавказ» в 2024 году направят более 3,8 млрд рублей на плановый ремонт и техническое обслуживание энергообъектов СКФО. Это на 47 % больше, чем в 2023 году.