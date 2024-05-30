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"Россети Тюмень" обеспечили электроэнергией 6 станций сотовой связи в Тюменской области

30 мая 2024, 17:15 284 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Тюмень
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

В первом квартале 2024 года «Россети Тюмень» присоединили к электрическим сетям 6 базовых станций сотовой связи в Тюменской области. Выполненные работы позволили расширить зону уверенного приема сигнала и обеспечить жителям сел и деревень Тюменского, Тобольского, Уватского, Ярковского и Казанского районов высокоскоростной мобильный интернет по технологии 4G.

Для обеспечения бесперебойной работы телекоммуникационного оборудования «Россети Тюмень» выдали 50 кВт мощности от 5 подстанций. В рамках техприсоединения одной из базовых станций сотовой связи энергетики построили воздушную линию 0,4 кВ. Контроль параметров качества и объема передаваемой электроэнергии будут осуществлять интеллектуальные приборы учета с функцией дистанционной передачи данных.

Технологическое присоединение к электрическим сетям является одним из основных видов деятельности системообразующего предприятия макрорегиона. «Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

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Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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