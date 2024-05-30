Системообразующая энергокомпания Тюменской области приступила к масштабной реконструкции электрических сетей. Энергетики полностью обновят в Тюменском районе 137 энергообъектов, обеспечивающих электроснабжение свыше 130 тысяч человек. Беспрецедентный в истории региона объем технических мероприятий по увеличению трансформаторной мощности и пропускной способности линий электропередачи (ЛЭП) планируется выполнить в 11 муниципальных образованиях за 5 месяцев – с июня до конца октября.

Специалисты «Россети Тюмень» подготовят к пиковым нагрузкам 105 трансформаторных подстанций (ТП). На них установят новые трансформаторы, заменят автоматические выключатели, разрядники и разъединители. В результате мощность питающих центров вырастет от 1,5 до 2,5 раз.

На линейных объектах энергетики смонтируют более 105 км самонесущего изолированного провода (СИП) с повышенной износостойкостью и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Основной акцент в реконструкции ЛЭП будет сделан на замене неизолированного провода и увеличении пропускной способности воздушных линий. Последнее обеспечит увеличенное вдвое сечение провода. Также специалисты энергокомпании заменят порядка 3 тыс. деревянных опор на железобетонные и установят около 5 тыс. новых изоляторов.

Комплексная программа реконструкции распредсетей стала вторым этапом энергокомпании по реализации утвержденного губернатором области Плана технических мероприятий. Напомним, в декабре 2023 года компания «Россети Тюмень» и Департамент ЖКХ Тюменской области с привлечением территориальных сетевых организаций разработали совместный План по повышению надежности электроснабжения потребителей, призванный ликвидировать проблемные вопросы в электросетевом хозяйстве региона.

На первом этапе, который состоялся с января по май текущего года, энергетики выполнили осмотр почти 500 км ЛЭП и технический аудит порядка 1000 энергообъектов, питающих жилой сектор и социально значимые объекты Тюменского района. На основании анализа обращений потребителей «Россети Тюмень» провели полное обследование электросетевых установок и определили участки сети, требующие первоочередного внимания.