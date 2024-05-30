После масштабной реконструкции введена в строй подстанция 110 кВ «Паклинская». Энергетики «Россети Урал» установили на объекте новые трансформаторы, что позволило увеличить его мощность в 1,6 раза – с 50 до 80 МВА. Произведены модернизация, замена и монтаж ключевых узлов, коммутационных систем. Все оборудование произведено в России.

Районы, которые обслуживает «Паклинская», активно развиваются – здесь строятся «РМК Арена», Межуниверситетский кампус международного уровня, крытый футбольный манеж. Для выполнения этих задач нужна дополнительная электрическая мощность. Также обновленная подстанция увеличит надежность электроснабжения других потребителей – жилых домов, Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, Челябинского государственного университета, ледовой арены «Трактор».

Этот проект – часть комплекса мероприятий, которые реализует компания «Россети Урал» в Челябинской области. Программа модернизации, согласованная с руководством региона, охватывает восемь районов, 23 населенных пункта.