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"Россети" приступили к модернизации магистральных ЛЭП, участвующих в выдаче мощности Яйвинской ГРЭС в Пермском крае

30 мая 2024, 14:45 345 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала установят более 900 новых опор на двух одноцепных линиях электропередачи 220 кВ «Яйвинская ГРЭС – Калино». Проект позволит повысить надежность электроснабжения Верхнекамья, горнодобывающих и химических предприятий.

Часть трассы транзита проходит по местности со сложным горным рельефом, в районах с высокими гололедными и ветровыми нагрузками. На ЛЭП демонтируют свыше 400 существующих опор (около 50% от их общего количества) и установят более 900 новых. Таким образом пролеты между опорами сократятся почти в 2 раза, что повысит устойчивость ЛЭП при снегопадах и обледенениях, создающих нагрузку на провода и грозозащитные тросы.

Вместе с опорами будет полностью заменена вся линейная арматура, изоляторы и фундаменты. На ЛЭП смонтируют компактированный провод с улучшенными аэродинамическими свойствами и грозотрос, плакированный алюминием. С учетом территории прохождения будут установлены птицезащитные устройства.

Работы проводятся поэтапно, их завершение запланировано на конец 2025 года. От безаварийного функционирования ЛЭП зависит надежность электроснабжения потребителей Березниковско-Соликамского и Чусовского энергоузлов Пермского края, включая предприятия металлургии и агрохимического сектора. Суммарная протяженность каждой цепи – 132 км.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС УРАЛА, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
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