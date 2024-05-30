Специалисты «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (входит в нефтегазодобывающий блок НК «Роснефть») и корпоративного научного института в Тюмени приступили к внедрению уникальных технологических решений, которые позволят дополнительно добыть до 5 миллионов тонн за 20 лет из нефтяных оторочек на Среднеботуобинском месторождении.

Значительная часть запасов нефтепромысла относится к зонам с обширной газовой шапкой и тонкой нефтяной оторочкой. Для их извлечения требуются особые технологические подходы.

Решение, разработанное специалистами «Роснефти», позволяет поддерживать оптимальное пластовое давление для увеличения извлечения нефти и при этом сохранить запасы газа.

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» - единственное в России предприятие, в проектных решениях которого заложены технологии поддержания пластового давления многозабойных скважин в подгазовой зоне.

Развитие технологического потенциала ‑ один из ключевых элементов стратегии «Роснефть ‑ 2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» ведет деятельность на 11-ти лицензионных участках, расположенных на территории Республики Саха (Якутия). Предприятие занимается разработкой Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое входит в число самых крупных активов "Роснефти" в Восточной Сибири.