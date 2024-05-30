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"Владимирэнерго" способствует газификации населенных пунктов Владимирской области

30 мая 2024, 13:14 379 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Центр и Приволжье

Энергетики филиала обеспечили подключение к электрическим сетям 12 объектов газоснабжения, сообщает Телеграм-канал "ИнформБюро" https://t.me/informationbureau/8491. Так, в Александровском, Киржачском и Петушинском районах были подключены газорегуляторные пункты АО «Газпром газораспределение».

В Гусь-Хрустальном и Собинском районах обеспечено электроснабжение нескольких пунктов редуцирования газа ООО «Газпром газификация» на межпоселковых газопроводах и газопроводе высокого давления.

Кроме этого, было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям станции катодной защиты ЗАО «Радугаэнерго» в городе Владимире.

Общая мощность, выданная потребителям, составила 21 кВт. Для подключения к электросетям предприятий энергетиками филиала построено более 1 км линий электропередачи 0,4 кВ.

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Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, ВЛАДИМИРЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
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1.49

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