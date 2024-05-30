Компания "Россети Сибирь" в 2024 году направила 20,712 млн рублей на защиту краснокнижных пернатых от поражения электрическим током – почти втрое больше, чем в предыдущий период. Для сравнения: в 2023 году на эти цели энергетики потратили 7,230 млн. В 2024 году энергетики установят 8374 птицезащитных устройства (ПЗУ) на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП).



Принято считать, что оснащение энергообъектов специальным оборудованием необходимо только лишь для предотвращения гибели птиц от воздействия тока, однако, что немаловажно, установка ПЗУ также способствует снижению рисков нештатных ситуаций, влияющих на надежность электроснабжения потребителей, то есть работает и в обратную сторону: сохраняет ЛЭП от возможных нарушений, поскольку птицы, гнездясь на проводах, представляют угрозу для стабильной работы энергообъектов.



ПЗУ затрудняют посадку и гнездование птиц, защищают от непосредственного контакта с изоляторами и иными потенциально опасными элементами. Места для размещения оборудования определяются на основе рекомендаций орнитологов и экологов.



Так на территории присутствия компании «Россети Сибирь» с начала года энергетики уже установили 4206 штук ПЗУ – это половина годового плана. До конца 2024 года в рамках ремонтной программы планируют установить еще 4168 штук ПЗУ.



Особое внимание специалисты энергокомпании уделят территориям, где обитают исчезающие и редкие виды – беркут, кречет, могильник, степной орел, степная пустельга, сокол балобан и самая быстрая птица в мире, занесенная в Красную книгу, – сокол сапсан. Наибольшее количество защитных устройств будет установлено в филиале «Алтайэнерго» – 2215. В «Омскэнерго» установят 535 ПЗУ, в «Хакасэнерго» – 573, в «Читаэнерго» – 596, в «Бурятэнерго» – 281, в «Красноярскэнерго» – 6 штук.



Бережное отношение к окружающей среде – один из ключевых принципов политики в области устойчивого развития, которую реализуют в ГК «Россети». В 2023 году группа компаний вошла в топ-3 ESG-рейтинга «Сохранение биоразнообразия» агентства RAEX. В числе прочего эксперты положительно отметили работу по защите птиц.