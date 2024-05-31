Специалисты «Мособлэнерго» в конце мая текущего года завершили ремонт двух кабельных линий в г. Озеры г. о. Коломна. В целях повышения надежности электроснабжения более ста жителей многоквартирных домов в 1-м микрорайоне и 8-м Луговом переулке энергетики выполнили замену кабеля, монтаж муфт и ввод кабеля в вводно-распределительные устройства зданий.

Работы производились на линиях КЛ-0,4 кВ, отходящих от трансформаторных подстанций ТП-103 и ТП-5. Общая протяженность отремонтированных линий составила 340 м.

Всего в 2024 году в г. о. Коломна специалисты «Мособлэнерго» отремонтируют 7,3 км кабельных и воздушных линий электропередачи, а также проведут ремонтные мероприятия в трех подстанциях. Наибольшие объемы будут выполнены в летние месяцы. Работы проводятся силами персонала, а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.