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Энергетики повысили надежность электроснабжения потребителей в Озерах

31 мая 2024, 14:00 280 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Специалисты «Мособлэнерго» в конце мая текущего года завершили ремонт двух кабельных линий в г. Озеры г. о. Коломна. В целях повышения надежности электроснабжения более ста жителей многоквартирных домов в 1-м микрорайоне и 8-м Луговом переулке энергетики выполнили замену кабеля, монтаж муфт и ввод кабеля в вводно-распределительные устройства зданий.

Работы производились на линиях КЛ-0,4 кВ, отходящих от трансформаторных подстанций ТП-103 и ТП-5. Общая протяженность отремонтированных линий составила 340 м.

Всего в 2024 году в г. о. Коломна специалисты «Мособлэнерго» отремонтируют 7,3 км кабельных и воздушных линий электропередачи, а также проведут ремонтные мероприятия в трех подстанциях. Наибольшие объемы будут выполнены в летние месяцы. Работы проводятся силами персонала, а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем Министерства энергетики и Правительства Московской области», — отметил Евгений Хромушин, Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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