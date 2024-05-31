Инновационный сварочный аппарат от компании PWM

Британская компания PWM, которая специализируется на разработке и производстве машин холодной стыковой сварки и которая отметила 40-ю годовщину своей деятельности на выставке Wire 2024, продемонстрировала широкий ассортимент продуктов, включая агрегат P1500 для сварки прутков диаметром до 30 мм и агрегат для сварки полос ST40.

Также компания представила свою инновационную разработку - машину для холодной сварки, которая специально предназначена для сварки трапецеидальных профилей. Новый аппарат для холодной сварки TR45 предназначен для сварки проволоки из цветных металлов трапецеидального сечения, используемой в производстве подводных кабелей. Эта машина занимает площадь 750 x 610 мм и является мобильной, поэтому её можно легко перемещать в рабочую зону. Благодаря усовершенствованной пневматической/гидравлической системе аппарат TR45 сваривает трапецеидальные материалы сечением до 45 мм².

У производителей проволоки и кабельных изделий популярностью пользуется сварочный аппарат PWM P1500, который предназначен для быстрого и экономичного способа сварки больших прутков из цветных металлов и отличается высокой энергоэффективностью, поскольку приводится в действие тремя гидравлическими насосами, а электроэнергия требуется только для питания двигателя насоса мощностью 11 кВт. Чистый, бесшумный и удобный в использовании сварочный аппарат P1500 обеспечивает надёжные сварные швы, более прочные, чем исходный материал, помогая производителям снижать эксплуатационные расходы, экономить ресурсы и сводить к минимуму отходы.

Самый продаваемый пневматический аппарат EP500 для холодной сварки прутков диаметром от 5 мм до 15 мм также отличается высокой энергоэффективностью. Его можно подключить к центральной системе подачи воздуха или специальному компрессору, а электроэнергия требуется только для работы операционной системы.

Полный модельный ряд сварочных машин компании PWM включает небольшие и лёгкие ручные аппараты для сварки тонкой проволоки диаметром до 1,20 мм; модели с ручным приводом для сварки проволоки диаметром от 0,30 мм до 6,50 мм, которые могут устанавливаться на рабочем месте или поставляться с тележкой, а также большие отдельно стоящие сварочные аппараты для сварки прутков диаметром до 30 мм.

Вот уже более 40 лет производители проводов и кабелей по всему миру полагаются на проверенную технологию холодной сварки, консультации экспертов и техническую поддержку компании PWM. Высокоточная продукция британского производства разрабатывается и изготавливается собственными силами компании в соответствии со строгими стандартами качества для обеспечения абсолютной точности.