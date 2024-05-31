Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Новая серия PROСПЕЦКАБЕЛЬ – о применении коаксиальных кабелей в радиоэлектронике

31 мая 2024, 14:15 315 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Кабельный завод Спецкабель
Авторы и источники / Правообладателям

В телекоммуникационной индустрии коаксиальные кабели выступают критическими компонентами и обеспечивают надежную передачу данных и сигналов. Этим изделиям посвящена новая серия видеопроекта кабельного завода «Спецкабель» – PROспецкабель.

Благодаря соосной конструкции, где проводящие элементы расположены вокруг центральной жилы, коаксиальные кабели демонстрируют экранирующие свойства и минимальные потери сигнала. Такие кабели применяются в телевидении, компьютерных сетях, системах видеонаблюдения, радиоэлектронике.

По мере развития технологий и растущих требований к пропускной способности производители постоянно совершенствуют конструкцию и характеристики коаксиальных кабелей. Тенденции развития включают новые материалы, увеличение пропускной способности и повышение гибкости изделий.

Савелий Кожаев, представитель завода «Спецкабель», подчеркнул важность выбора качественных коаксиальных кабелей и отметил, что специалисты компании обладают глубокими техническими знаниями и консультируют по подбору кабеля.

Обсудить на форуме
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, ProСПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
SPEC
9.84

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
31.05.2024
Росэнергоатом присоединился к Национальной системе добровольной сертификации низкоуглеродных генерирующих объектов
31.05.2024
Ученые Академгородка сконструировали и протестировали первые узлы отечественного низковольтного универсального ускорительного масс-спектрометра
31.05.2024
Смоленская АЭС готова к ремонту энергоблока №1 с элементами модернизации
31.05.2024
ООО "ЭКМ Холдинг" приняло участие в Морском конгрессе
31.05.2024
Энергетики повысили надежность электроснабжения потребителей в Озерах
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно