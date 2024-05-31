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О сроке восстановления электроснабжения после аварийного отключения жители Подмосковья могут узнать онлайн

31 мая 2024, 14:29 297 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

В Подмосковье запустили в работу онлайн сервис по информированию населения об аварийных отключениях электроэнергии. Теперь каждый житель региона может быстро получить актуальную информацию о временных ограничениях электроснабжения, связанных с технологическими нарушениями на сетях. Информация доступна на официальном сайте компании «Мособлэнерго» в разделе «Потребителям» в специальной вкладке «Плановые и аварийные отключения» https://www.mosoblenergo.ru/plannedOutages, а также в группе «Мособлэнерго» в Telegram https://t.me/mosoblenergo_life.

«Для удобства жителей Подмосковья мы создали специальный онлайн сервис на сайте энергосетевой компании «Мособлэнерго», чтобы в режиме реального времени люди могли узнать, почему у них нет электричества и когда его восстановят. При наличии аварийных отключений на странице отображаются сведения о городском округе, населенном пункте и улицах, потребителей которых затронуло аварийное отключение, дата и время отключения, а главное – прогнозируемое время восстановления электроснабжения», – отметил Евгений Хромушин, Вице-губернатор – министр энергетики Московской области.

Информация об отключениях своевременно актуализируется специалистами компании. По завершении восстановительных работ сведения об аварийных отключениях удаляются из раздела автоматически.

Напомним, что сведения о возможных плановых (не аварийных) отключениях электроэнергии также можно быстро найти на сайте в той же вкладке «Плановые и аварийные отключения». Эти сведения также доступны для подписчиков аккаунтов @mosoblenergo24 в Telegram, во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Воспользоваться удобным способом получения информации о предстоящих плановых (не аварийных) отключениях можно и через специальный Telegram-бот. Подписаться на него можно по ссылке https://clck.ru/34aBjN или через поиск по чатам в Telegram, QR-код для подключения к боту также размещен на официальном сайте «Мособлэнерго».

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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