РЖД приступили к восстановлению ж/д сообщения в Армении

Специалисты РЖД приступили к работам по восстановлению железнодорожного сообщения внутри Армении и между Арменией и Грузией, нарушенного в результате стихийного бедствия. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука Андрей Матвеев.

"В соответствие с договоренностями, достигнутыми заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком и вице - премьер-министром Республики Армения Мгером Григоряном, специалисты ОАО "РЖД" оперативно приступили к работам по восстановлению внутреннего и единственного международного железнодорожного сообщения Армении с Грузией, нарушенного в результате стихийного бедствия 25-26 мая на территории Лорийской и Тавушской областей Республики Армения", - указал он.

Как отметил Матвеев, Россия выделяет средства на восстановление железнодорожного сообщения в Армении.

"Принимая во внимание важность железной дороги для обеспечения народа Армении жизненно необходимыми грузами, финансовые средства на восстановление выделяются Российской Федерацией, - добавил он. - Российские специалисты сделают все, чтобы восстановить железнодорожное сообщение Армении с внешним миром в возможно короткие сроки".

В результате наводнения железнодорожные пути были повреждены в восьми местах общей протяженностью до 2 км.

Из-за проливных дождей реки Дебед и Агстев вышли из берегов в Лорийской области Армении. Дома сотен жителей оказались затоплены, также перекрыта межгосударственная дорога в Грузию. Указом премьер-министра Никола Пашиняна создан оперативный штаб для управления ситуацией. На месте происшествия работали более 320 спасателей. Погибли три человека.