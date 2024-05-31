На станции Дикая Северной железной дороги начался капитальный ремонт двухпутного участка Дикая – Кипелово протяженностью 21,5 км. Он находится на одном из самых грузонапряженных участков магистрали – Череповец – Вологда: в сутки через него проходит порядка 110 пар грузовых и пассажирских поездов.

В течение лета работы на этом участке пройдут в несколько этапов. Железнодорожники обновят щебеночный балласт, произведут замену рельсошпальной решетки и укладку бесстыкового пути. Для того чтобы движение не прерывалось, во время ремонтных «окон» пропуск поездов будет организован по соседнему пути.

В целом, на СЖД в Вологодской области в этом году капитально отремонтируют 73 км пути на участках Дикая – Кипелово – Кущуба, Нефедово – Бакланка и Грязовец – Паприха и уложат 62 стрелочных перевода, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.