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Северная железная дорога начала капитальный ремонт пути на станции Дикая в Вологодской области

31 мая 2024, 17:00 167 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РЖД
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

На станции Дикая Северной железной дороги начался капитальный ремонт двухпутного участка Дикая – Кипелово протяженностью 21,5 км. Он находится на одном из самых грузонапряженных участков магистрали – Череповец – Вологда: в сутки через него проходит порядка 110 пар грузовых и пассажирских поездов.

В течение лета работы на этом участке пройдут в несколько этапов. Железнодорожники обновят щебеночный балласт, произведут замену рельсошпальной решетки и укладку бесстыкового пути. Для того чтобы движение не прерывалось, во время ремонтных «окон» пропуск поездов будет организован по соседнему пути.

В целом, на СЖД в Вологодской области в этом году капитально отремонтируют 73 км пути на участках Дикая – Кипелово – Кущуба, Нефедово – Бакланка и Грязовец – Паприха и уложат 62 стрелочных перевода, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

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Метки: РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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