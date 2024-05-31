Утверждён проект застройки урочища Попов Лог

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки жилого района «Попов Лог». Проект охватывает территорию 398,48 гектара, расположенную между Нижнеисетским и Южным лесопарками, в непосредственной близости от южной дуги ЕКАД (внутри ЕКАД). Под новую жилую застройку будут отведены 65,32 гектара. Плюс 13,82 гектара под деловую застройку.

Проект предполагает строительство на указанной территории 947 тыс. кв. м жилья для 31,6 тыс. человек и места хранения для 11 838 авто. Высотность новой застройки будет в основном в пределах 8-20 этажей, плюс несколько пятиэтажек. Кроме того, в микрорайоне появятся три школы суммарно на 3600 мест пять детсадов на 1750 малышей, академия спорта, клуб, два медучреждения, две библиотеки, пожарное депо и разворотная площадка автобуса. Срок реализации проекта – до 2035 года.

Документацию проекта подготовила компания ООО «КомплектТехМаркет» известного екатеринбургского предпринимателя Богдана Новорока. Впрочем, есть информация, что реализацией проекта займётся компания из Челябинска «Флай Плэнинг». В Екатеринбурге она известна как девелопер малоэтажного ЖК «Твоя привилегия» в южной части Академического.

Напомним, что первый проект строительства жилого микрорайона в урочище Попов Лог появился почти десять лет назад. В конце 2015 года компания «КомплектТехМаркет», владеющая землями на территории урочища, сообщила, что намерена построить здесь 450 тыс. кв. м жилья и технопарк. Предполагалось, что Попов лог будет застроен в основном малоэтажными (2-4 этажа) домами, и строительство завершится в 2024 году. Проект малоэтажной застройки разработала архитектурная фирма «Алкута».

Новый проект, предполагающий строительство вдвое большего количества жилья, был вынесен на общественные обсуждения в апреле 2024 года, и побил рекорд по количеству участников. В обсуждении приняли участие 3152 человека. В том числе одобрил строительство 2571 человек.