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В Подмосковье обновят 25 км федеральной трассы М-9 "Балтия"

31 мая 2024, 15:30 252 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Росавтодор
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Фото: rosavtodor.gov.ru

Фото: rosavtodor.gov.ru

Работы стартовали на наиболее изношенных участках Новорижского шоссе (с 68 по 83 км) в прямом и обратном направлениях. В ходе ремонта дорожники осуществляют многоступенчатый контроль качества асфальтобетонной смеси, используя технологию объемно-функционального проектирования, что обеспечит покрытию прочность и долговечность. Также обновят дорожное полотно на участках с 22 по 50 км общей протяженностью 10 км.

При подъезде к местам производства работ установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим и указывающие направление движения. Работы планируется проводить в круглосуточном режиме и завершить в сентябре текущего года.

В планах ФКУ «Центравтомагистраль» обновить еще более 100 км федеральных автодорог Московской области до конца 2024 года.

*** Протяженность сети федеральных автодорог в регионе составляет 1581 км.

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Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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