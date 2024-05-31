В Санкт-Петербурге выполнят строительство объектов наружного освещения кварталов, сообщает RosTender.info.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Управление заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса» принимает заявки на участие в тендере до 19 июня. С победителем заключается контракт на сумму 120 млн рублей из средств городского бюджета.

Местом оказания услуг является Приморский район Санкт-Петербурга, Квартал 32А по улицам Планерная, Камышовая, Стародеревенская и Богатырский проспект. Предусматривается выполнение следующего объема работ: установка 246 опор, 326 светильников, 1 шкафа питания уличного освещения ШРУ-400; устройство кабельной линии 0,4 кВ; монтаж АСУНО. Окончание строительства запланировано на 30 сентября 2025 года.