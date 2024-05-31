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В Санкт-Петербурге на строительство новых объектов освещения потратят 120 млн рублей

31 мая 2024, 15:00 251 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Санкт-Петербурге выполнят строительство объектов наружного освещения кварталов, сообщает RosTender.info.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Управление заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса» принимает заявки на участие в тендере до 19 июня. С победителем заключается контракт на сумму 120 млн рублей из средств городского бюджета.

Местом оказания услуг является Приморский район Санкт-Петербурга, Квартал 32А по улицам Планерная, Камышовая, Стародеревенская и Богатырский проспект. Предусматривается выполнение следующего объема работ: установка 246 опор, 326 светильников, 1 шкафа питания уличного освещения ШРУ-400; устройство кабельной линии 0,4 кВ; монтаж АСУНО. Окончание строительства запланировано на 30 сентября 2025 года.

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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