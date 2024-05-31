В аэропорту Ижевска реконструируют взлетно-посадочную полосу

Сегодня Удмуртскую Республику с рабочим визитом посетил заместитель Министра транспорта РФ Владимир Потешкин. Вместе с Председателем регионального Правительства Ярославом Семеновым он осмотрел строящийся терминал Ижевского аэропорта.

Глава Правительства региона лично контролирует реализацию данного проекта с самого его старта. В ходе посещения объекта он отметил, что на сегодняшний день полностью завершено возведение железобетонного каркаса здания, для чего потребовалось более 900 тонн арматуры и 7 000 м³ бетона. Продолжается возведение кровли, перекрытие ее профлистом и утепление. Снаружи по периметру терминала подрядчик монтирует конструкции, на которые позже будут крепиться стеклянные фасады. Эта работа уже выполнена почти на треть. Активно идут поставки самих фасадов. Накануне на площадку поступила их очередная партия.

Внутри завершено возведение капитальных стен различных помещений. Продолжается монтаж легковозводимых перегородок и устройство чернового пола. На нулевом этаже укладывают плитку пола. По всему помещению монтируют инженерные системы: вентиляции, электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации. Устанавливается система пожаротушения. На стройку доставлены элементы системы обработки багажа, телетрапы и 5 лифтов, изготовленных специально для ижевского аэропорта по индивидуальному заказу. В их дизайне присутствуют элементы национальной символики Удмуртии.

«В планах июня у нас – закончить монтаж кровли, смонтировать систему крепления стеклянных фасадов, установить вентиляционное оборудование, систему кондиционирования и вплотную приступить к отделке помещений. Кроме того, мы рассчитываем начать устанавливать электрощитовое оборудование и лифты, – рассказал премьер-министр республики Ярослав Семенов. – На площадке занято порядка 120 человек. Параллельно ведем большую согласовательную работу с федеральными органами власти по открытию в новом терминале пункта пропуска через государственную границу. Большую помощь по всем вопросам нам оказывают коллеги из Минтранса России, за что мы, пользуясь случаем, выражаем им большую благодарность».

Заместитель министра транспорта Владимир Потешкин положительно оценил темпы работ и текущую степень готовности объекта.