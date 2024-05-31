Привлеченные городом инвесторы реализуют проекты в течение шести лет.

Два участка бывшей промзоны «Вагоноремонт» на севере столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Там появится жилой квартал и деловое пространство с технопарком, производствами, офисами, кафе, магазинами и другими объектами. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сегодня на части бывшей промзоны “Вагоноремонт” реализуют два проекта комплексного развития территорий. Реорганизацию участков общей площадью около 18 гектаров проводят инвесторы. Вложения в редевелопмент проектов оцениваются почти в 34 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — более чем в 1,7 миллиарда рублей. Благодаря реорганизации этих площадок в Восточном Дегунине появится более 5,5 тысячи рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Обе территории имеют высокую транспортную доступность: к ним примыкают улицы Вагоноремонтная и Лобненская, поблизости находится станция Лианозово первого Московского центрального диаметра. Сейчас по этим площадкам готовится градостроительная документация.

«Привлеченные городом инвесторы реализуют проекты в течение шести лет. Так, на участке площадью более 15 гектаров построят 165 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 16,5 тысячи квадратных метров для целей программы реновации, почти 107 тысяч “квадратов” общественно-деловой недвижимости, а также свыше 25 тысяч квадратных метров промышленных объектов. На другом участке площадью 2,71 гектара девелопер возведет недвижимость площадью 81,3 тысячи квадратных метров, включая производственные объекты, а также технопарк, офисы и магазины. На обеих площадках проведут озеленение и комплексное благоустройство», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 подобных проектов общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.