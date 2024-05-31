Отбор финалистов VII Открытого чемпионата электриков IEK подошел к концу. Серию полуфиналов завершили соревнования в Москве. На этот раз все призовые места завоевали студенты — они показали отличный уровень подготовки и обошли более опытных соперников.

Московский полуфинал проходил на площадке колледжа «КАДР 26». В открытии соревнований принимали участие директор ИЭТЭ МЭИ Михаил Погребисский и заместитель директора «КАДР26» Федор Широков. С обоими учебными заведениями IEK GROUP связывают годы продуктивного сотрудничества.

«Компания IEK GROUP — наш давний партнер, — говорит Федор Широков. — Чемпионат электриков IEK колледж принимает впервые, среди участников есть наши студенты. Для них это отличная возможность испытать свои навыки на соревнованиях и перенять опыт экспертов».

Один из конкурсантов приехал в Москву из Татарстана. Ле Туан Ту родом из Вьетнама, сейчас он учится в Казанском энергетическом колледже. Электромонтажом он начал увлекаться в 12 лет и не раз занимал призовые места в профессиональных чемпионатах среди юниоров. А сейчас, спустя 5 лет, он уже соревнуется с мастерами отрасли!

И обошёл большинство из них: по итогам полуфинала Ле Туан Ту занял второе место. Вместе с ним в финал от Москвы отобрались студенты колледжа «КАДР26»: победителем стал Илья Чуприков, а «бронзу» забрал Сергей Чернозубов.

Поздравляем ребят с отличным результатом и желаем удачи в финале! Он состоится совсем скоро: 4–5 июня на выставке «Электро-2024» определится победитель VII Открытого чемпионата электриков IEK.

Приходите поболеть за сильнейших электромонтажников России по версии IEK! Для посещения мероприятия необходимо зарегистрироваться как на финал Чемпионата электриков IEK, так и на выставку «Электро-2024».