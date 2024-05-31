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  • "Россети Ленэнерго" повысили надежность электроснабжения жителей Ломоносовского района Ленинградской области

"Россети Ленэнерго" повысили надежность электроснабжения жителей Ломоносовского района Ленинградской области

31 мая 2024, 16:15 214 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

Специалисты «Россети Ленэнерго» завершили реконструкцию воздушной линии электропередачи 10 кВ, обеспечивающей электроснабжение девяти населенных пунктов Ломоносовского района Ленинградской области.

Энергетики заменили 50 железобетонных опор, 4 коммутационных аппарата и свыше 14 километров неизолированного провода – на самонесущий изолированный (СИП). Его специальная полимерная оболочка обеспечивает устойчивую работу линии электропередачи, эффективно защищая провод от внешних воздействий.

«Монтажные работы проводились как в условиях жилой застройки, так и в лесистой местности с труднодоступными участками. Для оперативного проведения реконструкции потребовалось привлечение тяжелой строительной техники: автовышки, бурильно-крановой машины и трала», - рассказал первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» Николай Шмыгин.

В результате реконструкции повышена надежность и качество электроснабжения около тысячи человек, проживающих в деревнях Лопухинка, Старые Медуши, Горки, Новая Буря, Старая Буря, Савольщина, Заостровье, Никольское, Урочище Никкорево Ломоносовского района Ленинградской области, а также социально значимых объектов: трех скважин и детского оздоровительного лагеря.

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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