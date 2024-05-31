Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

В ОЭЗ "Кулибин" появятся два производства бумаги и картона за 5 млрд рублей

31 мая 2024, 17:30 143 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Коммерсантъ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

ООО «Картонно-бумажный комбинат Ока» и ООО «Атлас» получили статус резидента особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске (Нижегородская область). Ранее их проекты были рассмотрены и утверждены в ходе заседаний экспертного совета ОЭЗ.

По данным областного правительства, «Картонно-бумажный комбинат Ока» специализируется на производстве картона, гофрокартона и ролевой бумаги. Предприятие намерено инвестировать в новый проект 3,5 млрд руб. В качестве сырья КБК «Ока» будет использовать макулатуру.

ООО «Атлас» выпускает пищевую бумагу. На территории ОЭЗ «Кулибин» оно намерено открыть производство тонкой пищевой бумаги, бумаги повышенной прочности, а также построить производственно-складской комплекс. Планируемый объем производства — 400 т. в месяц. Общая сумма инвестиций в проект превысит 1,5 млрд руб.

Андрей Репин

Обсудить на форуме
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ОЭЗ КУЛИБИН
Отрасль: Строительство 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно