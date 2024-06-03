С начала 2024 года в Адыгейском филиале компании «Россети Кубань» энергетики выполнили капитальный ремонт 160 км высоковольтных и распределительных линий электропередачи (ЛЭП) разного уровня напряжения. Энергообъекты обеспечивают электроснабжение населенных пунктов Апшеронского и Белореченского районов Краснодарского края, а также пригорода Майкопа, Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского и Шовгеновского районов Республики Адыгея.

На воздушных ЛЭП специалисты осуществили замену более 3 тыс. изоляторов, около 20 км провода, 94 опор, расчистили от древесно-кустарниковой растительности охранные зоны линий электропередачи на площади более 130 га.

В рамках ремонтной программы энергокомпании в текущем году запланирован ремонт 470 линий электропередачи общей протяженностью порядка 300 км. Комплекс технических мероприятий направлен на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса и обеспечение качественного электроснабжения потребителей в период прохождения летних и осенне-зимних пиков нагрузок на энергосистему.

В зоне эксплуатационной ответственности Адыгейских электрических сетей порядка 1 367 км линий электропередачи 35-220 кВ, более 7 830 км воздушных и кабельных линий электропередачи 10–6–0,4 кВ.